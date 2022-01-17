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Голова МЗС Німеччини вже в Україні: провела першу зустріч

Голова МЗС Німеччини вже в Україні: провела першу зустріч

Київ • УНН

 • 20397 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок провела першу зустріч в Україні, куди прибула з першим візитом до цієї країни на своїй посаді. Зустрілася вона із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це у Twitter повідомила пресслужба німецького МЗС ФРН, пише УНН.

Цитата:

“Перша зустріч міністра закордонних справ Бербок у Києві: візит до СММ ОБСЄ. СММ є місією спостерігачів ОБСЄ, яка повідомляє про ситуацію в різних регіонах України. 14 німців виконують цю важливу місію щодо врегулювання конфлікту на сході України”, — повідомили у пресслужбі.

Додамо

17 січня Анналена Бербок здійснює свій перший візит до України. У неї заплановано низку зустрічей, у тому числі з головою МЗС країни Дмитром Кулебою.

Візит має на меті підтвердити підтримку України з боку Німеччини на тлі агресивних дій Росії.

Ключовими темами переговорів Куліби та Бербок будуть активізація міжнародних зусиль щодо протидії російській агресії, координація подальших кроків у рамках Нормандського формату та Кримської платформи, інтеграція України до ЄС та НАТО, розвиток двостороннього економічного, енергетичного та гуманітарного партнерства.

Пізніше німецький міністр здійснить візит до Москви.

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