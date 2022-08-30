Голова МЗС ФРН хоче представити компроміс у суперечці щодо віз росіянам

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"Я вважаю, що ми зможемо знайти гарне рішення в Празі", - сказала Бербок у вівторок на засіданні кабінету федерального уряду в замку Мезеберг перед тим, як вирушити на зустріч голів МЗС країн ЄС.

"Її пропозиція лише призупинити дію правил спрощення візового режиму та видачі багаторазових та багаторічних віз могла б стати "хорошим мостом", - відзначає видання.

Деталі

Бербок згадала про дуже різні інтереси в Європі: коли країни Балтії з російськими меншинами і кордонами з росією видають візи - це "цілком інша ситуація", ніж коли це роблять країни, які є "основними напрямками літніх поїздок, особливо для російських громадян, які дуже, дуже близькі до російського режиму", сказала міністр.

За словами Бербок, для федерального уряду також важливо, щоб люди, які переслідуються, могли як і раніше мати можливість швидко залишити росію. Їх не можна "карати" за те, що вони мали мужність "вистояти проти цього режиму". Йдеться не лише про відомих журналістів чи опозиціонерів, а й про "студентів, у яких вистачає сміливості у своєму університеті отримувати інформацію в іншому місці", сказала вона.

Доповнення

Міністри закордонних справ ЄС зустрічаються у Празі у вівторок та середу, 30-31 серпня. Деякі держави-члени вимагають припинити видачу віз російським туристам через напад рф на Україну. Інші уряди виступають проти цього кроку.