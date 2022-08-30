Глава МИД ФРГ хочет представить компромисс в споре по поводу виз россиянам

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"Я считаю, что мы сможем найти хорошее решение в Праге", - сказала Бербок во вторник на заседании кабинета федерального правительства в замке Мезеберг перед тем, как отправиться на встречу глав МИД стран ЕС.

"Ее предложение лишь приостановить действие правил упрощения визового режима и выдачи многоразовых и многолетних виз могло бы стать "хорошим мостом", - отмечает издание.

Детали

Бербок упомянула об очень разных интересах в Европе: когда страны Балтии с российскими меньшинствами и границами с россией выдают визы – это "совершенно иная ситуация", чем когда это делают страны, являющиеся "основными направлениями летних поездок, особенно для российских граждан, которые очень, очень близки к российскому режиму", сказала министр.

По словам Бербок, для федерального правительства также важно, чтобы преследуемые люди могли по-прежнему иметь возможность быстро покинуть россию. Их нельзя "наказывать" за то, что у них было мужество "устоять против этого режима". Речь идет не только об известных журналистах или оппозиционерах, но и "студентах, у которых хватает смелости в своем университете получать информацию в другом месте", сказала она.

Дополнение

Министры иностранных дел ЕС встречаются в Праге во вторник и среду, 30-31 августа. Некоторые государства-члены требуют прекратить выдачу виз российским туристам из-за нападения рф на Украину. Другие правительства выступают против этого шага.