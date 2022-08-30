Глава МИД ФРГ хочет представить компромисс в споре по поводу виз россиянам

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 23436 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 84065 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 120234 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 119572 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 269670 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133583 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122185 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373162 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83905 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136595 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−3°
1.6м/с
76%
Популярные новости

У Трампа уверяют, что 104% пошлины против Китая вступили в силу - СМИ

8 апреля, 17:19 • 10543 просмотра

Зеленский анонсировал расширение платформы “Мрія” на профессионально-техническое и высшее образование

8 апреля, 17:24 • 10085 просмотра

В "Мрії" планируется и в дальнейшем внедрять инструменты искусственного интеллекта - Федоров

8 апреля, 17:25 • 11033 просмотра

Букеровская премия объявила шортлист, в который вошло 6 книг: все авторы оказались в списке впервые

8 апреля, 17:57 • 10242 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 19276 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 269670 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294413 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373162 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 348991 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395871 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78121 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111908 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131260 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170716 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79935 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Глава МИД ФРГ хочет представить компромисс в споре по поводу виз россиянам

Киев • УНН

 • 102345 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет разрешить спор о возможном замораживании виз для граждан рф компромиссным предложением на встрече с коллегами из ЕС в Праге, пишет УНН со ссылкой на Die Welt.

Глава МИД ФРГ хочет представить компромисс в споре по поводу виз россиянам

Цитата

"Я считаю, что мы сможем найти хорошее решение в Праге", - сказала Бербок во вторник на заседании кабинета федерального правительства в замке Мезеберг перед тем, как отправиться на встречу глав МИД стран ЕС.

"Ее предложение лишь приостановить действие правил упрощения визового режима и выдачи многоразовых и многолетних виз могло бы стать "хорошим мостом", - отмечает издание.

Детали

Бербок упомянула об очень разных интересах в Европе: когда страны Балтии с российскими меньшинствами и границами с россией выдают визы – это "совершенно иная ситуация", чем когда это делают страны, являющиеся "основными направлениями летних поездок, особенно для российских граждан, которые очень, очень близки к российскому режиму", сказала министр.

По словам Бербок, для федерального правительства также важно, чтобы преследуемые люди могли по-прежнему иметь возможность быстро покинуть россию. Их нельзя "наказывать" за то, что у них было мужество "устоять против этого режима". Речь идет не только об известных журналистах или оппозиционерах, но и "студентах, у которых хватает смелости в своем университете получать информацию в другом месте", сказала она.

Дополнение

Министры иностранных дел ЕС встречаются в Праге во вторник и среду, 30-31 августа. Некоторые государства-члены требуют прекратить выдачу виз российским туристам из-за нападения рф на Украину. Другие правительства выступают против этого шага.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26