Голова Комітету арбітрів ФФУ отримав призначення на матч Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Голова Комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі буде працювати на чвертьфінальному поєдинку Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Федерації футболу України.
Італійський фахівець стане спостерігачем арбітражу другої зустрічі 1/4 фіналу Ліги Європи, в якій французький “Марсель” прийматиме на своєму полі німецький “РБ Лейпциг”.
Арбітрами на поєдинок, що відбудеться 12 квітня, будуть голландці на чолі з відомим і досвідченим Бйорном Куйперсом.
Зазначимо, що Луччі з 1985 року починав обслуговувати матчі італійської Серії А. В 2010 року він був призначений асистентом П’єрлуїджі Колліни, який став куратором суддівського корпусу ФФУ, а з червня 2015 року отримав призначення голови Комітету арбітрів ФФУ.