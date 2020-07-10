Голова ДІМ Васильченко показав неспроможність до рішучих дій - ЗМІ

Голова ДІМ Васильченко показав неспроможність до рішучих дій - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Голова Державної інспекції містобудування (ДІМ) Юрій Васильченко виявився нездатним до втілення реформи сфери архбудконтролю. Про це пише 112 канал, передає УНН.
"Спроби своїх господарів створити образ топ-менеджера та відійти від корупційного бекграунда Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Васильченко примудрився перекреслити неспроможністю організувати бодай щось. Це єдиний посадовець такого рівня, на якого тричі поспіль Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) складало протоколи про адміністративне правопорушення. Про яку належну організацію нагляду та контролю в будівництві взагалі може йтися?" – зазначається у статті.
У ній нагадується, що ЗМІ вже писали про плани перенесення старих корупційних схем разом із Юрієм Васильченком із ДАБІ до ДІМ.
"Це – результат плідної співпраці голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудівництва Андрія Клочка та його офіційного помічника, екскерівника управління дозвільних процедур ДАБІ Олександра Сергієнка. Будівельна спільнота чудово розуміє, що присутність Васильченка та інших експосадовців ДАБІ в новому органі асоціює його з корупцією та незаконним будівництвом. Тому за рахунок вливання тіньових грошей підключено групу піарників, які намагались перетворити звичайного клерка у топ-менеджера. Це не таємниця, що за призначенням Васильченка маячить тінь його багаторічного керівника, "батька будівельної корупції" Олексія Кудрявцева", – підкреслюють ЗМІ.
Вони зазначають, що амбіції, помножені на піар, зробили ведмежу послугу Васильченку, який сам повірив у свої неіснуючі таланти менеджера.