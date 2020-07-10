Голова ДІМ Васильченко показав неспроможність до рішучих дій - ЗМІ

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19 березня, 18:42 • 94411 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 134650 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 114469 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 128896 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 133559 перегляди

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Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123740 перегляди

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Голова Державної інспекції містобудування (ДІМ) Юрій Васильченко виявився нездатним до втілення реформи сфери архбудконтролю. Про це пише 112 канал, передає УНН.

"Спроби своїх господарів створити образ топ-менеджера та відійти від корупційного бекграунда Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Васильченко примудрився перекреслити неспроможністю організувати бодай щось. Це єдиний посадовець такого рівня, на якого тричі поспіль Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) складало протоколи про адміністративне правопорушення. Про яку належну організацію нагляду та контролю в будівництві взагалі може йтися?" – зазначається у статті.

У ній нагадується, що ЗМІ вже писали про плани перенесення старих корупційних схем разом із Юрієм Васильченком із ДАБІ до ДІМ.

"Це – результат плідної співпраці голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудівництва Андрія Клочка та його офіційного помічника, екскерівника управління дозвільних процедур ДАБІ Олександра Сергієнка. Будівельна спільнота чудово розуміє, що присутність Васильченка та інших експосадовців ДАБІ в новому органі асоціює його з корупцією та незаконним будівництвом. Тому за рахунок вливання тіньових грошей підключено групу піарників, які намагались перетворити звичайного клерка у топ-менеджера. Це не таємниця, що за призначенням Васильченка маячить тінь його багаторічного керівника, "батька будівельної корупції" Олексія Кудрявцева", – підкреслюють ЗМІ.

Вони зазначають, що амбіції, помножені на піар, зробили ведмежу послугу Васильченку, який сам повірив у свої неіснуючі таланти менеджера.

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