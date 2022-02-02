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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 40227 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Голова CNN Джефф Цукер пішов у відставку через стосунки з колегою

Голова CNN Джефф Цукер пішов у відставку через стосунки з колегою

Київ • УНН

 • 19170 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент CNN Джефф Цукер оголосив про свою відставку в середу через те, що не розкрив романтичних стосунків із колегою. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Цитата

"Я безперечно хотів би, щоб моє перебування тут закінчилося по-іншому, - сказав Цукер у повідомленні співробітникам мережі. - Але це був чудовий забіг. Я любив роботу щохвилини".

Деталі

У своєму повідомленні Цукер вказав, що в рамках розслідування CNN його "запитали про відносини за обопільною згодою з наближеною колегою, з якою я працював понад 20 років".

"Я визнав, що відносини розвивалися останніми роками, - додав він. - Я мав розкрити це, коли це почалося, але я цього не зробив. Я був не правий".

56-річний Цукер заявив, що його відставка набуває чинності негайно.

Очолюючи кабельну мережу CNN з 2013 року, Цукер був одним із найвпливовіших керівників ЗМІ у США.

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