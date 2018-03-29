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Голова британського МЗС порівняв "справу Скрипаля" з романом "Злочин і кара"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Голова МЗС Великої Британії Борис Джонсон порівняв справу про отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля з романом російського письменника Федора Достоєвського "Злочин і кара". Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві голови британського зовнішньополітичного відомства, передає УНН.

"Останніми днями нам говорили, що Сергій Скрипаль передозувався, що він спробував накласти на себе руки, і імовірно намагався забрати з собою свою дочку, що замах на його вбивство був помстою за ймовірне отруєння Великою Британією Івана Грозного або що ми зробили це, щоб зіпсувати чемпіонат світу. Насправді міністерство закордонних справ нарахувало вже 24 таких безглуздих вигадки - і тому я радий, що 27 країн встали, щоб сказати, що вони більше не будуть ковтати такі нісенітниці", - заявив голова британського МЗС.

"Це скоріше схоже на початок "Злочину і кари" в тому сенсі, що ми всі впевнені з приводу винуватця - і питання тільки в тому, зізнається він чи його зловлять", - додав Б.Джонсон.

Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені у непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів. 26 березня до Великої Британії приєдналися ще понад два десятки країн - країни ЄС, Україна, США, Канада та Австралія, також виславши російських дипломатів.

Москва пообіцяла відповісти кожній країні на видворення російських дипломатів.

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