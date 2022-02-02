Голос президента Зеленського переважає серед міжнародного шуму навколо ситуації в Україні - американський колумніст

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 73575 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 135552 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 135092 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 162123 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 166475 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 133850 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 145888 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 170397 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 181469 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216379 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
748 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 364671 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 107789 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 85322 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 113374 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 49145 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 364669 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 264284 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 331180 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 446919 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 695405 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 49145 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 113374 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 111195 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 147605 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 171759 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Голос президента Зеленського переважає серед міжнародного шуму навколо ситуації в Україні - американський колумніст

Голос президента Зеленського переважає серед міжнародного шуму навколо ситуації в Україні - американський колумніст

Київ • УНН

 • 63945 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. На кордоні – війська, з боку РФ можлива ескалація, на кону – незалежність та територіальна цілісність країни, а з усіх боків звучать суперечливі заяви. Президент України Володимир Зеленський при цьому зберігає самовладання та голос розуму. Про це у своїй колонці для Los Angeles Times пише американський колумніст Джон Голдберг, передає УНН з посиланням на "24 канал".

"Президенту України Володимиру Зеленському можна лише поспівчувати. Кинжал Володимира Путіна спрямований у серце України. Протягом кількох місяців він мобілізував війська вздовж українського кордону. Нещодавнє розгортання військ на майже незахищеному кордоні України з Білорусією підвищує ймовірність завдання блискавичного удару по Києву. Зеленський має всі підстави втрачати холоднокровність. І все ж таки він, здається, єдиний гравець у цій кризі, яка стежить за м'ячем", – вважає Голдберг.

Він констатує, що попри складність ситуації, Зеленському вдається реагувати на заяви лідерів країн, які не завжди вибіркові та стримані у своїх оцінках та коментарях. Так, у відповідь на помилку президента Байдена про "незначне вторгнення" в Україну, яке, ймовірно, викличе більш стриману реакцію з боку Америки та НАТО, Зеленський написав у Твіттері: "Ми хочемо нагадати великим державам, що не буває дрібних вторгнень та малих націй. Так само як не буває дрібних жертв і мало горя від втрати близьких". А після цього він звернув увагу західних країн, у тому числі США, на розпалювання паніки розмовами про те, що руйнівна війна зараз неминуча.

"Ці сигнали виходили навіть від шанованих світових лідерів, які говорять відкрито та недипломатичною мовою. Вони просто кажуть: "Завтра буде війна". Це паніка", – цитує Зеленського Голдберг.

І на тлі заяв міжнародних лідерів з Росії долинають висловлювання про те, що вони не мають наміру розв'язувати війну. І нібито це США нагнітають та провокують ескалацію ситуації в Україні. При цьому Росія зосередила техніку та війська на кордоні з Україною.

У цій ситуації, на думку автора, Зеленський слушно стверджує, що США вже мали запровадити санкції проти Росії. Так би Штати показали, що вже сама загроза війни від Путіна неприйнятна і дали йому зрозуміти, наскільки погані можуть бути справи у разі продовження агресії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53