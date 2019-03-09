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Голлівудський режисер зніматиме в Україні фільм про Тимошенко

Голлівудський режисер зніматиме в Україні фільм про Тимошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Відомі голлівудські режисер Мері Ламберт та продюсер Джером Гарі оголосили про початок зйомок свого нового документального фільму "ВірЮ! Історія Юлії Тимошенко" (Believe! The Yulia Tymoshenko Story). Оголошення про старт зйомок опубліквано в авторитетному американському мтижневику LA Weekly, передає УНН.

"Знімати Юлію — моя особиста мрія вже понад 10 років. Велика частина моєї роботи режисером була зосереджена на жінці як головному герої. Я працювала з Мадонною, Гілларі Клінтон, Джанет Джексон, Джоді Фостер, Еллен Баркін, Енні Леннокс, Барбарою Боксер, Елізабет Мосс, Вітні Г'юстон та іншими, і для мене Юлія — справжній герой", - цитує слова режисера лос-анджелеський часопис.

За словами Мері Ламберт, основою для стрічки стане нинішня президентська кампанія Юлії Тимошенко та люди, що її підтримують. Режисер переконана – колишній український прем’єр є яскравим прикладом жінки-лідера, яка впроваджуватиме новий демократичний курс України і буде боротися за права людини докорінними реформами.

"Після виходу мого документального фільму "14 Жінок" (14 Women) про жінок Сенату США, в якому брала участь тодішній сенатор Гілларі Клінтон, я хотіла зняти наступний фільм про жінок у керівництві. Мої дослідження привели мене до Юлії і її зворушливої історії, яка служить метафорою боротьби жінок за лідерські позиції та підтвердженням того, у що я дійсно вірю, що жіночі голоси дуже важливі для виживання нашої планети", – написала режисер на своїй сторінці у ФБ.

У роботі над стрічкою Мері допомагатимуть виконавчий продюсер VisionaireMedia Джером Гарі, який випустив номінований на "Оскар" фільм про Арнольда Шварценеггера "Качаючи Залізо" (Pumping Iron). Також до зйомок долучений режисер та редактор Шон Томпсон - тричі переможець Кінофестивалю Беверлі-Хіллз в номінації за кращий документальний фільм: “Життя Після Смерті (”Life after Death), “Американський Караван” (American Caravan) і “Ассирія” (The state of Assyria).

Уже відомо, що в понеділок, 11 березня, Мері Ламберт та Шон Томпсон проведуть прес-конференцію у Києві о 12.00 в артхолі D12.

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