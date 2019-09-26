Гол Вербича на останніх хвилинах подарував "Динамо" перемогу над "Маріуполем"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. "Динамо" провело перенесений матч 4-го туру Прем'єр-ліги, зігравши на виїзді з "Маріуполем", повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
На 20-й хвилині рукою у штрафній зіграв вихованець “біло-синіх” Чоботенко. Однак епізод залишився без уваги рефері. А на 25-й хвилині гравець “Маріуполя” Топалов програв дуель Бойку — Денис дотягнувся до м’яча, випередивши форварда.
Кияни створювали момент за моментом, але м’яч ніяк не залітав у ворота. На 86-й хвилині спершу Циганков, обігравши в штрафній суперника з Шепелєвим, пробив в поперечину, а потім удар Кендзьори в дев’ятку парирував Худжамов.
На 92-й хвилині поєдинку кияни домоглися свого. Олександр Караваєв подав з лівого флангу в центр штрафної зони, де Беньямін Вербич пробив головою прямо в кут воріт “Маріуполя” — 1:0.
“Це була дуже важка гра. Ми створили величезну кількість моментів, і, насправді, було б дуже прикро, якби не вдалося забити цей м’яч і матч завершився би внічию. По грі ми дійсно заслужили на три очки. Дорога в Маріуполь була дуже складною, забрала багато часу, але зараз усі дуже раді, що вдалося виграти. Присвячуємо цю перемогу Микиті Бурді й бажаємо йому якомога скоріше повернутися на поле”, — наголосив автор забитого голу.
Зауважимо, що дана гра мала відбутися ще у серпні, але була перенесена на кінець вересня через участь обох команд у кваліфікації до єврокубків.
Додамо, в таблиці УПЛ “динамівці” піднялися на третій щабель — 14 очок і 10 балів відставання від “Шахтаря”.