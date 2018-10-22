Гол у додатковий час приніс "Інтеру" виграш в міланському дербі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У рамках 9-го туру італійської Серії А відбулося міланське дербі — “Інтер” приймав “Мілан”, передає кореспондент УНН.
Розіграш кутового на 33 хвилині ледь не призвів до голу, адже захисник Де Врей поцілив м’яча у штангу воріт. Загалом “нерадзуррі” були ближчими до виграшу, кращими за багатьма компонентами, а вирвати три очки їм вдалося тільки у компенсований до матчу час.
Навіс Весіно та незлагоджені дії захисника та воротаря Доннарумми призвів до успішного пострілу головою Ікарді — 1:0.
Таким чином, команда Спаллетті відірвалася від колективу Гаттусо на 7 пунктів і з 19 очками знаходяться на 3 рядку, а “Мілан” тільки 12-й.