Гол Роналду не врятував “Манчестер Юнайтед” від поразки на старті Ліги чемпіонів

Деталі

“Червоні дияволи” розпочали із гола найкращого бомбардира в історії турніру Кріштіану Роналду на 13 хвилині, але видалення Арона Уан-Біссакі (35 хв) сплутало манкуніанцям “карти”. І якщо перший гол “Янг Бойз” виглядав логічним (від Нгамальо), то в випадку з другим не обійшлося без щасливого для них збігу обставин у вигляді грубої помилки Джессі Лінгарда (Сібачо) — 1:2. Тим цікавіше буде боротьба в групі F.

Зауважимо, що в квартеті F також виступають іспанський “Вільярреал” і італійська “Аталанта”.

Доповнення

У паралельній зустрічі “Севілья” розписала мирову із “Зальцбургом” — 1:1.