Гол Роналду не врятував “Манчестер Юнайтед” від поразки на старті Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Англійський “Манчестер Юнайтед” провів матч на виїзді із швейцарським “Янг Бойзом” у першому турі групової стадії Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
“Червоні дияволи” розпочали із гола найкращого бомбардира в історії турніру Кріштіану Роналду на 13 хвилині, але видалення Арона Уан-Біссакі (35 хв) сплутало манкуніанцям “карти”. І якщо перший гол “Янг Бойз” виглядав логічним (від Нгамальо), то в випадку з другим не обійшлося без щасливого для них збігу обставин у вигляді грубої помилки Джессі Лінгарда (Сібачо) — 1:2. Тим цікавіше буде боротьба в групі F.
Зауважимо, що в квартеті F також виступають іспанський “Вільярреал” і італійська “Аталанта”.
Доповнення
У паралельній зустрічі “Севілья” розписала мирову із “Зальцбургом” — 1:1.