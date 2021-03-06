Гол Додо приніс "Шахтарю" десяту перемогу в сезоні УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У матчі 17-го туру УПЛ "Олімпік" в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського зустрічався з "Шахтарем", передає кореспондент УНН.
Деталі
Другий поєдинок 17-го туру ігрового дня в дечому був схожий на перший і нагадував шахове протистояння сильних тренерів-тактиків. "Олімпік" намагався на рівних протистояти "гірникам", уміло контратакуючи. Однак, відібрати очки у гранда українського футболу номінальним господарям так і не вдалося.
Гол відбувся в середині тайму. Закид за спину захисникам від Майкона був реалізований Додо – 0:1.
На 83-й хвилині "Олімпік" залишився у меншості – вилучення отримав Бабенко.
Доповнення
"Шахтар" набрав 36 очок (10 виграшів при 6 нічиїх і одній поразці) і поступається "Динамо" на один бал.
Додамо, у стартовому поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги "Маріуполь" у грі вдев'ятьох зазнав поразки від "Ворскли".