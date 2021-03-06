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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56013 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 76970 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111002 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146459 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196398 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193799 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280252 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143186 просмотра

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Гол Додо принес "Шахтеру" десятую победу в сезоне УПЛ

Гол Додо принес "Шахтеру" десятую победу в сезоне УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. В матче 17-го тура УПЛ "Олимпик" в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского встречался с "Шахтером", передает корреспондент УНН.

Детали

Второй поединок 17-го тура игрового дня в чем-то был похож на первый и напоминал шахматное противостояние сильных тренеров-тактиков. "Олимпик" пытался на равных противостоять "горнякам", умело контратакуя. Однако, отобрать очки у гранда украинского футбола номинальным хозяевам так и не удалось.

Гол состоялся в середине тайма. Заброс за спину защитникам от Майкона был реализован Додо - 0:1.

На 83-й минуте "Олимпик" остался в меньшинстве - удаление получил Бабенко.

Дополнение

"Шахтер" набрал 36 очков (10 выигрышей при 6 ничьих и одном поражении) и уступает "Динамо" один балл.

Добавим, в стартовом поединке 17-го тура Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" в игре вдевятером потерпел поражение от "Ворсклы".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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