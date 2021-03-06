Гол Додо принес "Шахтеру" десятую победу в сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В матче 17-го тура УПЛ "Олимпик" в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского встречался с "Шахтером", передает корреспондент УНН.
Детали
Второй поединок 17-го тура игрового дня в чем-то был похож на первый и напоминал шахматное противостояние сильных тренеров-тактиков. "Олимпик" пытался на равных противостоять "горнякам", умело контратакуя. Однако, отобрать очки у гранда украинского футбола номинальным хозяевам так и не удалось.
Гол состоялся в середине тайма. Заброс за спину защитникам от Майкона был реализован Додо - 0:1.
На 83-й минуте "Олимпик" остался в меньшинстве - удаление получил Бабенко.
Дополнение
"Шахтер" набрал 36 очков (10 выигрышей при 6 ничьих и одном поражении) и уступает "Динамо" один балл.
Добавим, в стартовом поединке 17-го тура Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" в игре вдевятером потерпел поражение от "Ворсклы".