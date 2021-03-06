"Маріуполь" у грі вдев'ятьох зазнав поразки від "Ворскли"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У стартовому поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги "Маріуполь" приймав полтавську "Ворсклу", передає кореспондент УНН.
Деталі
Початок 17-го туру не приніс багато голів, однак запам'ятався напруженим футболом із багатьма подіями. Фактично всі 90 хвилин тривала рівна гра, де господарі довше володіли ініціативою, а гості вміло контратакували.
Єдине взяття воріт відбулося на 34-й хвилині, коли нападник Кулач виходив "на побачення" з воротарем, але його збив Биков і отримав за це вилучення. З пенальті сам постраждалий пробив точно – 1:0.
Примітно, що з 78-ї хвилини "Маріуполь" залишився вдев'ятьох через вилучення Танковського.
Доповнення
У підсумку, полтавці перервали безпрограшну в УПЛ серію "Маріуполя" у матчах із "Ворсклою", яка тривала 6 ігор.