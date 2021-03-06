"Мариуполь" в игре вдевятером потерпел поражение от "Ворсклы"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В стартовом поединке 17-го тура Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" принимал полтавскую "Ворсклу", передает корреспондент УНН.
Детали
Начало 17-го тура не принесло много голов, однако запомнилось напряженным футболом со многими событиями. Фактически все 90 минут продолжалась равная игра, где хозяева дольше владели инициативой, а гости умело контратаковали.
Единственное взятие ворот состоялось на 34-й минуте, когда нападающий Кулач выходил "на свидание" с вратарем, но его сбил Быков и получил за это удаление. С пенальти сам пострадавший пробил точно - 1:0.
Примечательно, что с 78-й минуты "Мариуполь" остался вдевятером после удаления Танковского.
Дополнение
В итоге, полтавчане прервали беспроигрышную в УПЛ серию "Мариуполя" в матчах с "Ворсклой", которая длилась 6 игр.