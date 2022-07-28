ГО "Жінки зі Сталі" обговорили питання пошуку зниклих безвісти та доступу до полонених з представниками влади

Учасники мали можливість особисто поставити запитання раднику-уповноваженій Президента України з питань забезпечення прав захисників України Альоні Вербицькій, заступнику міністра внутрішніх справ України Катерині Павліченко, раднику міністра внутрішніх справ України Антону Геращенку, начальнику управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, ГСУ НПУ Христині Подиряко, її заступнику Дмитру Шевчуку та начальнику відділу Ігорю Малишу.

Обговорили питання пошуку зниклих безвісти та доступу до полонених на окупованих територіях та у рф, особливості проведення розслідувань кримінальних проваджень щодо військовополонених і зниклих безвісти, проблемні питання комунікації родичів з правоохоронцями, а також особливості проведення ДНК-експертиз.

ГО "Жінки зі Сталі" заснували дружини та матері українських військових з “Азовсталі”. Організація має на меті сприяти створенню гідних умов для військовополонених. Також ГО працює над розв’язанням гуманітарних питань та громадським контролем за дотриманням прав полонених, передбачених Женевськими конвенціями.