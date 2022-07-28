ОО "Женщины из Стали" обсудили вопросы поиска пропавших без вести и доступа к пленным с представителями власти

Участники имели возможность лично задать вопрос советнику-уполномоченному Президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алене Вербицкой, заместителю министра внутренних дел Украины Екатерине Павличенко, советнику министра внутренних дел Украины Антону Геращенко, начальнику управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, ГСУ НПУ Кристине Подыряко, ее заместителю Дмитрию Шевчуку и начальнику отдела Игорю Малышу.

Обсудили вопросы поиска пропавших без вести и доступа к пленным на оккупированных территориях и в рф, особенности проведения расследований уголовных производств относительно военнопленных и пропавших без вести, проблемные вопросы коммуникации родственников с правоохранителями, а также особенности проведения ДНК-экспертиз.

ОО "Женщины из Стали" основали жены и матери украинских военных из “Азовстали”. Целью организации является содействие созданию достойных условий для военнопленных. Также ОО работает над решением гуманитарных вопросов и общественным контролем за соблюдением прав пленных, предусмотренных Женевскими конвенциями.