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Глибоководного "вухатого" восьминога зняли на відео

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Команда судна Nautilus, що працює біля узбережжя Каліфорнії, зняла на відео рідкісного восьминога, рід якого за характерні “вуха” отримав прізвисько Дамбо в честь слоненяти-героя діснеївського мультфільму. Відео з восьминогом опубліковано на офіційному YouTube-каналі експедиції, інформує УНН із посиланням на N+1.

Восьминоги роду грімпотевтіс (Grimpoteuthis) мешкають на глибині від 100 метрів до п'яти кілометрів (особини деяких видів були виявлені навіть на глибині 7 тисяч метрів), зазвичай плаваючи біля самого дна океану. Як правило, їх розмір не перевищує 20-30 сантиметрів, хоча одного разу вчені виявили представника цього роду довжиною 1,8 метра та вагою в 6 кг.

Восьминіг Дамбо, якого зняв дистанційно-керований підводний апарат Hercules, був досить великим, довжиною близько 60 сантиметрів, і знаходився на глибині в 3,2 кілометра. Судно Nautilus зараз працює в районі згаслого підводного вулкана Девідсона в морському заповіднику Монтерей-Бей біля берегів Каліфорнії.

Як раніше інформував УНН, океанологи з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США заявили про виявлення нового виду восьминогів, який зовні нагадує Каспера - "дружелюбний привид"(мультфільм - ред.).

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