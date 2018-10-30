Глубоководного "ушастого" осьминога засняли на видео

Осьминоги рода гримпотевтис (Grimpoteuthis) обитают на глубине от 100 метров до пяти километров (особи некоторых видов были обнаружены даже на глубине 7 тысяч метров), обычно плавая у самого дна океана. Как правило, их размер не превышает 20-30 сантиметров, хотя однажды ученые обнаружили представителя этого рода длиной 1,8 метра и весом в 6 кг.

Осьминог Дамбо, которого заснял телеуправляемый необитаемый подводный аппарат Hercules, был достаточно крупным, длиной около 60 сантиметров, и находился на глубине в 3,2 километра. Судно Nautilus сейчас работает в районе потухшего подводного вулкана Дэвидсона в морском заповеднике Монтерей-Бэй у берегов Калифорнии.

Как ранее информировал УНН, океанологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США заявили о обнаружении нового вида осьминогов, который внешне напоминает Каспера — “дружелюбный призрак” (мультфильм — ред.).