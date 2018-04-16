Главу Национального союза писателей Михаила Сидоржевского заподозрили в попытке обанкротить организацию

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Національній спілці письменників України (НСПУ) розгорається черговий корупційний скандал. Генеральний директор Дирекції управління майном (ДУІ) Микола Острівний виявив значні порушення в господарській діяльності цієї літературної організації. Про це він повідомив в листі голові НСПУ Михайлу Сидоржевський і членам правління. Текст документа знаходиться в розпорядженні редакції , пише УНН.

"Щомісяця Союз втрачає через занижені цін на оренду понад один мільйон гривень. В умовах, коли Україна веде війну з Росією, і гроші потрібні на оборону країни, брати від держави понад 900 000 гривень на свої потреби, аморально ", - йдеться в листі.

Як приклад Микола Острівний називає приміщення Спілки письменників у центрі Києва по вулиці Олеся Гончара, 52, площею 1500 квадратних метрів, що здаються в оренду за ціною 80 000 гривен на місяць. Хоча за ці приміщення "можна отримувати як мінімум 400 000 гривен щомісяця".

На думку Генерального директора ДУІ, голова НСПУ з мовчазної згоди Секретаріату цілеспрямовано в особистих цілях намагається довести Союз письменників до банкрутства, щоб продати майно НСПУ за борги - для особистого збагачення.

Після декількох спроб повернути економічну діяльність Союзу в правове русло в знак протесту проти незаконних дій голови НСПУ Сидоржевський Микола Острівний написав заяву про звільнення і оприлюднив свій лист.

Нагадуємо, два роки тому в НСПУ вибухнув корупційний скандал, в ході якого група секретарів звинуватила голову Спілки письменників в корупції і змусила провести перевірку фінансово-господарської діяльності. Ревізійна комісія в ході перевірки виявила ті ж порушення, на які зараз вказує Острівний. Однак будь-яких серйозних наслідків для Сидоржевський результати перевірки не мали.

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