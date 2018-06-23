Главу комунікацій Netflix звільнили за расистські висловлювання
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Глава відділу зі зв’язків з громадськістю компанії потокового відео Netflix Джонатан Фрідланд звільнений після того, як він в образливій манері говорив про темношкірих. Про це повідомив журнал The Hollywood Reporter, передає УНН.
Як випливає зі службової записки компанії, опублікованої журналом, Фрідланд кілька разів некоректно висловився в присутності інших співробітників. Так, в розмові з ними він вживав неполіткоректні в США висловлювання, що “показало його низьку поінформованість і неуважне ставлення до проблем расових взаємин, а це не відповідає цінностям компанії”.
Фрідланд, який пропрацював в Netflix сім років, визнав, що допустив некоректні висловлювання, коли спілкувався зі своїми співробітниками на тему образливих слів в комедіях, і висловив жаль з приводу інциденту.
Як повідомляв УНН, нещодавно німецький громадський телерадіомовник ZDF опинився під шквалом критики через його “сумнівне” висвітлення королівського весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл.