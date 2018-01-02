Глави МЗС Німеччини та України проведуть переговори у Києві та відвідають Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель 3-4 січня здійснить робочий візит до Україну, де в Києві проведе переговори зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним, після чого обидва міністри відвідають Донбас. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.
"Ключовим питанням переговорів стане роль ФРН, разом з Францією, у рамках Норманського формату з протидії російській агресії. У цьому плані Міністри обговорять подальші спільні кроки, спрямовані на відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, а також звільнення українських політв’язнів, які утримуються в російських тюрмах", - зазначили у МЗС.
Крім того, Павло Клімкін та Зігмар Габріель обговорять питання двосторонньої співпраці, яка є динамічною та плідною. Під час переговорів планується підписання двосторонньої Угоди про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ.
Також повідомляється, що голови МЗС здійснять спільну поїздку на Донбас поблизу лінії зіткнення.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали до якнайшвидшого обміну усіма полоненими на Донбасі.