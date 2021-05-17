Глави МЗС Молдови та Грузії сьогодні відвідають Україну

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Як очікується, глави української, грузинської та молдовської дипломатії проведуть переговори, ключовими темами яких стануть європейська інтеграція трьох держав, пріоритети розвитку Східного партнерства ЄС та підготовка до його саміту цьогоріч, спільні зусилля зі зміцнення регіональної безпеки.

О 13.15 троє міністрів підпишуть спільний меморандум та зроблять заяви для ЗМІ.

Нагадаємо

Україна та Угорщина домовилися укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів вакцинації від коронавірусу.