Глави МЗС Молдови та Грузії сьогодні відвідають Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У понеділок, 17 травня, в. о. прем'єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокой та віце-прем'єр, міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані відвідають Україну зі спільним робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Про це інформують у МЗС, пише УНН.
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Як очікується, глави української, грузинської та молдовської дипломатії проведуть переговори, ключовими темами яких стануть європейська інтеграція трьох держав, пріоритети розвитку Східного партнерства ЄС та підготовка до його саміту цьогоріч, спільні зусилля зі зміцнення регіональної безпеки.
О 13.15 троє міністрів підпишуть спільний меморандум та зроблять заяви для ЗМІ.
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Україна та Угорщина домовилися укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів вакцинації від коронавірусу.