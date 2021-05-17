Главы МИД Молдовы и Грузии сегодня посетят Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В понедельник, 17 мая, в. о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чоко и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани посетят Украину с общим рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом информируют в МИД, пишет УНН.
Детали
Как ожидается, главы украинской, грузинской и молдавской дипломатии проведут переговоры, ключевыми темами которых станут европейская интеграция трех государств, приоритеты развития Восточного партнерства ЕС и подготовка к его саммита в этом году, совместные усилия по укреплению региональной безопасности.
В 13.15 трое министров подпишут совместный меморандум и сделают заявления для СМИ.
Напомним
Украина и Венгрия договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса.