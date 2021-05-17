Главы МИД Молдовы и Грузии сегодня посетят Украину

Детали

Как ожидается, главы украинской, грузинской и молдавской дипломатии проведут переговоры, ключевыми темами которых станут европейская интеграция трех государств, приоритеты развития Восточного партнерства ЕС и подготовка к его саммита в этом году, совместные усилия по укреплению региональной безопасности.

В 13.15 трое министров подпишут совместный меморандум и сделают заявления для СМИ.

Напомним

Украина и Венгрия договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса.