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Глава Єврокомісії заявила, що виступає за членство Сербії у ЄС

Глава Єврокомісії заявила, що виступає за членство Сербії у ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен заявила, що є переконаним прихильником членства Сербії у ЄС. Про це вона повідомила в четвер на спільній прес-конференції з президентом Сербії Александаром Вучічем після церемонії початку будівництва залізниці між Центральною Сербією і Косово. Трансляцію церемонії вело, зокрема, місцеве агентство Tanjug, пише УНН.

Деталі

“Ми тільки що були присутні на підписанні договору про початок робіт на залізниці Ніш — Пріштіна. Це символ нашого об’єднання і прогресу, це має ключове значення на шляху до ЄС. Пане президенте, дозвольте мені підкреслити, що я переконаний прихильник членства Сербії у ЄС”, — заявила глава ЄК. Вона зазначила, що Євросоюз інвестував в цей проект 23 млн євро.

У той же час голова Єврокомісії не стала називати конкретних термінів вступу країни до ЄС. Раніше вимоги вказати тимчасові рамки євроінтеграції неодноразово звучали у Сербії.

У свою чергу президент країни Александар Вучіч заявив, що залізниця з Ніша до Пріштіни є важливим інфраструктурним проектом для Сербії. “Це буде один з найважливіших шляхів, що з’єднують південь і центр Європи”, — сказав сербський лідер.

Довідка

Офіційними кандидатами на вступ до ЄС є Албанія, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія, а також Туреччина. Ні для однієї з цих країн навіть теоретично не визначено можливі терміни вступу в ЄС. Восени 2018 року тодішній голови Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Сербія і Чорногорія можуть увійти до Євросоюзу до 2025 року.

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