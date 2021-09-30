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Глава Еврокомиссии заявила, что выступает за членство Сербии в ЕС

Глава Еврокомиссии заявила, что выступает за членство Сербии в ЕС

Киев  •  УНН

 • 16114 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что является убежденным сторонником членства Сербии в ЕС. Об этом она сообщила в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем после церемонии начала строительства железной дороги между Центральной Сербией и Косово. Трансляцию церемонии вело, в частности, местное агентство Tanjug, пишет УНН.

Детали

“Мы только что присутствовали на подписании договора о начале работ на железной дороге Ниш — Приштина. Это символ нашего объединения и прогресса, это имеет ключевое значение на пути к ЕС. Господин президент, позвольте мне подчеркнуть, что я убежденный сторонник членства Сербии в ЕС”, — заявила глава ЕК. Она отметила, что Евросоюз инвестировал в этот проект 23 млн евро.

В то же время председатель Еврокомиссии не стала называть конкретных сроков вступления страны в ЕС. Ранее требования указать временные рамки евроинтеграции неоднократно звучали в Сербии.

В свою очередь президент страны Александар Вучич заявил, что железная дорога из Ниша до Приштины является важным инфраструктурным проектом для Сербии. “Это будет один из важнейших путей, соединяющих юг и центр Европы”, — сказал сербский лидер.

Справка

Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в ЕС. Осенью 2018 года занимавший тогда пост председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз до 2025 года.

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