Глава Укрзалізниці спростував, що Кравцов його радник
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін спростував чутки про те, що Євген Кравцов його радник, повідомляє УНН.
Так він відповів на питання членів профільної ТСК на вчорашньому засіданні, які дорікнули його в зв'язках з екс-керівником "УЗ", винним, на думку ТСК, в катастрофічній ситуації на залізниці.
Цитата:
"Я з 2013 року щільно спостерігаю за тим, як працює Укразилзніця, я знайомий з усіма попередніми керівниками, знайомий з усіма попередніми міністрами, з кимось із них у мене відносини кращі, з ким-то гірші. Кравцов (колишній голова правління і виконуючий обов'язки Євген Кравцов - ред.) не був моїм радником. Все. Крапка", - відповів Камишін.
Він додав, що критична ситуація в Укрзалізниці виникла не через колишніх керівників.
"До 2012 року купували в рік більше 100 тонн тисяч рейок, починаючи з 2013 року купували в рік в середньому 40 -50 тис. тонн рейок, 2019-2020 рік купували 12-17 тис тонн рейок, а за цей рік закупили тільки 129. Щоб ви розуміли, що справа не в прізвищах попередніх керівниках, справа в тому, що це системна проблема за останні 10 років", - сказав глава Укрзалізниці.
В контексті
Раніше Глава ТСК Юлія Гришина назвала частину прізвищ тих, хто винен у корупції на Укрзалізниці, серед них і Кравцов.
"У звіті всі прізвища винуватців цієї ганебної ситуації названі, і тепер, коли наш звіт затверджений Верховною Радою України, і ТСК ще півроку буде продовжувати свою роботу, я можу назвати деякі гучні прізвища, які вже фігурують в проміжному звіті. Це нинішній глава наглядової ради Укрзалізниці Шевка Аджунер, колишні голова правління і виконуючий обов'язки Євген Кравцов, Іван Юрик, члени правління - Іван Синяков, Олександр Перцовський, Роман Черницький, Франтішек Буреш, Микола Іванін та інші. Кожен з них своїми діями або бездіяльністю призвів Укрзалізницю в занепад", - прокоментувала вона.