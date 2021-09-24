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Глава Укрзалізниці спростував, що Кравцов його радник

Глава Укрзалізниці спростував, що Кравцов його радник

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін спростував чутки про те, що Євген Кравцов його радник, повідомляє УНН.

Так він відповів на питання членів профільної ТСК на вчорашньому засіданні, які дорікнули його в зв'язках з екс-керівником "УЗ", винним, на думку ТСК, в катастрофічній ситуації на залізниці.

Цитата:

"Я з 2013 року щільно спостерігаю за тим, як працює Укразилзніця, я знайомий з усіма попередніми керівниками, знайомий з усіма попередніми міністрами, з кимось із них у мене відносини кращі, з ким-то гірші. Кравцов (колишній голова правління і виконуючий обов'язки Євген Кравцов - ред.) не був моїм радником. Все. Крапка", - відповів Камишін.

Він додав, що критична ситуація в Укрзалізниці виникла не через колишніх керівників.

"До 2012 року купували в рік більше 100 тонн тисяч рейок, починаючи з 2013 року купували в рік в середньому 40 -50 тис. тонн рейок, 2019-2020 рік купували 12-17 тис тонн рейок, а за цей рік закупили тільки 129. Щоб ви розуміли, що справа не в прізвищах попередніх керівниках, справа в тому, що це системна проблема за останні 10 років", - сказав глава Укрзалізниці.

В контексті

Раніше Глава ТСК Юлія Гришина назвала частину прізвищ тих, хто винен у корупції на Укрзалізниці, серед них і Кравцов.

"У звіті всі прізвища винуватців цієї ганебної ситуації названі, і тепер, коли наш звіт затверджений Верховною Радою України, і ТСК ще півроку буде продовжувати свою роботу, я можу назвати деякі гучні прізвища, які вже фігурують в проміжному звіті. Це нинішній глава наглядової ради Укрзалізниці Шевка Аджунер, колишні голова правління і виконуючий обов'язки Євген Кравцов, Іван Юрик, члени правління - Іван Синяков, Олександр Перцовський, Роман Черницький, Франтішек Буреш, Микола Іванін та інші. Кожен з них своїми діями або бездіяльністю призвів Укрзалізницю в занепад", - прокоментувала вона.

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