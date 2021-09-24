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Глава Укрзализныци опроверг, что Кравцов его советник

Глава Укрзализныци опроверг, что Кравцов его советник

Киев  •  УНН

 • 21674 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Председатель правления “Укрзализныци” Александр Камишин опроверг слухи о том, что Евгений Кравцов его советник, сообщает УНН.

Так он ответил на вопрос членов профильной ВСК на вчерашнем заседании, которые упрекнули его в связях с экс-руководителем “УЗ”, виновным, по мнению ВСК, в катастрофической ситуации на железной дороге.

Цитата:

“Я с 2013 года плотно наблюдаю за тем, как работает Укразылзниця, я знаком со всеми предыдущими руководителями, знаком со всеми предыдущими министрами, с кем-то из них у меня отношение лучше, с кем-то хуже. Кравцов (Ред. бывший председатель правления и исполняющий обязанности Евгений Кравцов) не являлся моим советником. Все. Точка”, — ответил Камишин.

Он добавил, что критическая ситуация в Укрзализницы возникла не из-за бывших руководителей.

“До 2012 года покупали в год больше 100 тонн тысяч рельс, начиная с 2013 года покупали в год в среднем 40 −50 тыс. тонн рельс, 2019-2020 год покупали 12-17 тыс тонн рельс, а за этот год закупили только 129. Чтобы вы понимали, что дело не в фамилиях предыдущих руководителях, дело в том, что это системная проблема за последние 10 лет”, — сказал глава Укрзализницы.

В контексте

Ранее Глава ТСК Юлия Гришина назвала часть фамилий тех, кто виновен в коррупции на Укрзализнице, среди них и Кравцов.

“В отчете все фамилии виновников этой позорной ситуации названы, и теперь, когда наш отчет утвержден Верховной Радой Украины, и ВСК еще полгода будет продолжать свою работу, я могу назвать некоторые громкие фамилии, которые уже фигурируют в промежуточном отчете. Это нынешний глава наблюдательного совета Укрзализныци Шевка Аджунер, бывшие председатель правления и исполняющий обязанности Евгений Кравцов, Иван Юрик, члены правления — Иван Синяков, Александр Перцовский, Роман Черницкий, Франтишек Буреш, Николай Иванин и другие. Каждый из них своими действиями или бездействием привел Укрзализныцю в упадок”, — прокомментировала она.

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