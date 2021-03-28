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Глава МЗС закликав світ відреагувати на загибель 4 українських військових напередодні

Київ • УНН

 • 14181 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародне співтовариство рішуче засудити ескалацію на Донбасі, пише УНН з посиланням на його Twitter.

Деталі

Глава української дипломатії нагадав, що у 2021 році в зоні ООС загинуло 23 солдати Збройних сил України. Минулого тижня російські війська атакували позиції ЗСУ поблизу Шумів, внаслідок чого загинули 4 українських військових.

“Я закликаю міжнародне співтовариство рішуче засудити останню ескалацію з боку Росії”, — написав Кулеба.

Очільник МЗС також назвав імена 4 військових, які загинули внаслідок обстрілу у п’ятницю: 47-річний Сергій Барнич із Калуша Івано-Франківської області, 43-річний Сергій Коваль, 27-річний Максим Абрамович із Рівненської області та 27-річний Сергій Гайченко з Дніпропетровської області.

Контекст

У п’ятницю бойовики двічі відкривали вогонь, четверо бійців загинули та ще двох поранено.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У тому ж напрямку, у передмісті селища Майорськ, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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