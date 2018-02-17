Глава МЗС Німеччини розповів, коли з Росії почнуть знімати санкції

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив, що Європейський Союз може почати покрокове зняття санкцій з Росії після введення миротворчої місії ООН на Донбас. Про це він заявив сьогодні на конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН з посиланням на Reuters.