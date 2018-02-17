Глава МЗС Німеччини розповів, коли з Росії почнуть знімати санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив, що Європейський Союз може почати покрокове зняття санкцій з Росії після введення миротворчої місії ООН на Донбас. Про це він заявив сьогодні на конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Ми повинні домогтися перемир’я на Україні. Я вважаю ідею російського президента про блакитні каски правильною. Якщо це вдасться, то ми почнемо крок за кроком знімати санкції”, — сказав Габріель.
Габріель сказав, що це “не реалістично” наполягати на повному здійсненні мінських мирних угод, перш ніж обмежувати санкціями Москву.
Він зазначив, що досі існують принципові розбіжності у пропозиції Росії щодо введення миротворчих сил ООН на Схід України, однак він розглядає цю ідею як “один з небагатьох реалістичних варіантів”, щоб досягти певного прогресу у припиненні насильства.
Нагадаємо, сьогодні в рамках 54-ї Мюнхенської безпекової конференції очікують виступи прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера.