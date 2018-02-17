Глава МИД Германии рассказал, когда с России начнут снимать санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Европейский Союз может начать пошаговое снятие санкций с России после введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. Об этом он заявил сегодня на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем шаг за шагом снимать санкции", - сказал Габриэль.
Габриэль сказал, что это "не реалистично" настаивать на полном осуществлении минских мирных соглашений, прежде чем ограничивать санкциями Москву.
Он отметил, что до сих пор существуют принципиальные различия в предложения России о введении миротворческих сил ООН на восток Украины, однако он рассматривает эту идею как "один из немногих реалистических вариантов", чтобы достичь определенного прогресса в прекращении насилия.
Напомним, сегодня в рамках 54-й Мюнхенской безопасности конференции ожидают выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.