Глава МЗС Німеччини назвав Росію складним партнером
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Очільник зовнішньополітичного відомства ФРН Хайко Маас заявив, що Росія повинна дотримуватися більш конструктивного підходу до регулювання ситуації на сирійській території. Про це міністр заявив в ефірі телеканалу ARD, інфомрує УНН.
За його словами, Росія є складним партнером, але Німеччина має намір продовжувати з нею діалог і чекає від російської сторони конструктивних пропозицій.
“Той факт, що в останні дні не було ескалації, і тепер усі говорять про дипломатичні і політичні рішення, дійсно є ознакою того, що щось повинно було змінитися”, — сказав Маас.
За його словами, Росія не зможе весь час захищати режим Асада.
“Подобається нам це чи ні — конфлікт в Сирії без участі Росії не вирішити”, — підкреслив Маас.
Нагадаємо, очільник МЗС ФРН Хайко Маас в ефірі телеканалу ZDF повідомив, що Франція повідомила Німеччини про докази застосування хімічної зброї у Сирії.