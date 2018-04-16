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Глава МЗС Німеччини назвав Росію складним партнером

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Очільник зовнішньополітичного відомства ФРН Хайко Маас заявив, що Росія повинна дотримуватися більш конструктивного підходу до регулювання ситуації на сирійській території. Про це міністр заявив в ефірі телеканалу ARD, інфомрує УНН.

За його словами, Росія є складним партнером, але Німеччина має намір продовжувати з нею діалог і чекає від російської сторони конструктивних пропозицій.

“Той факт, що в останні дні не було ескалації, і тепер усі говорять про дипломатичні і політичні рішення, дійсно є ознакою того, що щось повинно було змінитися”, — сказав Маас.

За його словами, Росія не зможе весь час захищати режим Асада.

“Подобається нам це чи ні — конфлікт в Сирії без участі Росії не вирішити”, — підкреслив Маас.

Нагадаємо, очільник МЗС ФРН Хайко Маас в ефірі телеканалу ZDF повідомив, що Франція повідомила Німеччини про докази застосування хімічної зброї у Сирії.

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