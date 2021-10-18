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Глава МЗС Латвії закликав ЄС ввести санкції проти "Бєлавіа" і туркомпаній Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Євросоюз повинен розширити санкції проти Білорусі, зокрема ввести обмежувальні заходи щодо білоруського державного авіакомпанії "Бєлавіа" і туристичних фірм цієї країни. Таку позицію виклав у понеділок глава МЗС Латвії Едгар Рінкевічс по прибутті на засідання Ради ЄС у Люксембурзі, пише УНН.

Деталі

“Нам треба ввести більш суворі санкції, особливо з урахуванням того, що (президент Білорусі Олександр) Лукашенко все ще використовує міграцію в якості зброї. Треба ввести санкції проти туристичного сектора, проти туристичних компаній, які організовують польоти (в ЄС). Також треба ввести суворі санкції щодо „Бєлавіа“, щоб компанія не отримувала ніякої технічної підтримки навіть при здійсненні пересадочних рейсів”, — сказав він.

Рінкевічс додав, що країнам ЄС також слід обговорити, яку ще підтримку вони можуть надати білоруським ЗМІ і громадянському суспільству.

Довідка

Планове засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ проходить в понеділок у Люксембурзі. Як повідомило ЗМІ 15 жовтня дипломатичне джерело у зовнішньополітичній службі ЄС, міністри, зокрема, обговорять підготовку до саміту “Східного партнерства” у Брюсселі 15 грудня. На цю зустріч вперше в історії програми не запрошені представники Білорусі.

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