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Глава МИД Латвии призвал ЕС ввести санкции против "Белавиа" и туркомпаний Беларуси

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Евросоюз должен расширить санкции против Беларуси, в частности ввести ограничительные меры в отношении белорусской государственной авиакомпании “Белавиа” и туристических фирм этой страны. Такую позицию изложил в понедельник глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге, пишет УНН.

Детали

“Нам надо ввести более строгие санкции, особенно с учетом того, что (президент Беларуси Александр) Лукашенко все еще использует миграцию в качестве оружия. Надо ввести санкции против туристического сектора, против туристических компаний, которые организуют полеты (в ЕС). Также надо ввести строгие санкции в отношении „Белавиа“, чтобы компания не получала никакой технической поддержки даже при осуществлении пересадочных рейсов”, — сказал он.

Ринкевичс добавил, что странам ЕС также следует обсудить, какую еще поддержку они могут оказать белорусским СМИ и гражданскому обществу.

Справка

Плановое заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел проходит в понедельник в Люксембурге. Как сообщил СМИ 15 октября дипломатический источник во внешнеполитической службе ЕС, министры, в частности, обсудят подготовку к саммиту “Восточного партнерства” в Брюсселе 15 декабря. На эту встречу впервые в истории программы не приглашены представители Беларуси.

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