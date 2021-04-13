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Глава Мюнхенській конференції: через 7 років після анексії Криму ми не просунулися до вирішення конфлікту на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Через сім років після незаконної окупації Криму, врегулювання конфлікту на Донбасі ні на крок не просунулося. Таку думку висловив відомий в ФРН експерт, колишній посол Німеччини в США і Великій Британії, глава Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер в інтерв’ю Heilbronner Stimme, передає УНН.

Так, на питання про те, які кризові точки в світі турбують його особливо сильно в даний час, Ішингер назвав ситуацію на сході України.

Цитата

“Перекинувши значні додаткові сили, Росія погіршила ситуацію. Драматично, що через сім років після анексії Криму ми все ще ні на крок не просунулися вперед в плані політичного врегулювання конфлікту”, — сказав Глава Мюнхенській конференції.

Деталі

Так, в даному контексті з Росією ще є про що розмовляти, вважає експерт, однак не в телефонному режимі — діалог необхідно вести шляхом особистих зустрічей.

Щодо вирішення низки питань, що стосуються безпосередньо Кремля — будь то справа опозиціонера Олексія Навального, окупація Криму та агресія на Донбасі, або “Північний потік-2”, Ішингер радить не плекати особливих ілюзій.

“В дипломатії немає срібних куль. Розмови мало допомагають. Тут нам потрібно стратегічне терпіння. Ключ криється в самій Москві, і те ж саме можна сказати про згадані конфлікти”, — сказав він.

Що було раніше

Відзначимо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що єдиною надійною гарантією безпеки в Європі для України є вступ до НАТО.

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