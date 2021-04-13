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Глава Мюнхенской конференции: через 7 лет после аннексии Крыма мы не продвинулись к решению конфликта на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Через семь лет после незаконной окупации Крыма, урегулирование конфликта на Донбассе ни на шаг не продвинулось. Такое мнение выразил известный в ФРГ эксперт, бывший посол Германии в США и Великобритании, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Heilbronner Stimme, передает УНН.

Так, на вопрос о том, какие кризисные точки в мире беспокоят его особенно сильно в настоящее время, Ишингер назвал ситуацию на востоке Украины.

Цитата

“Перебросив значительные дополнительные силы, Россия ухудшила ситуацию. Драматично, что спустя семь лет после аннексии Крыма мы все еще ни на шаг не продвинулись вперед в плане политического урегулирования конфликта”, — сказал Глава Мюнхенской конференции.

Детали

Так, в данном контексте с Россией еще есть о чем разговаривать, считает эксперт, однако не в телефонном режиме — диалог необходимо вести путем личных встреч.

Относительно решения ряда вопросов, касающихся непосредственно Кремля — будь то дело оппозиционера Алексея Навального, оккупация Крыма и агрессия на Донбассе, или “Северный поток-2”, Ишингер советует не питать особых иллюзий.

“В дипломатии нет серебряных пуль. Разговоры мало помогают. Здесь нам нужно стратегическое терпение. Ключ кроется в самой Москве, и то же самое можно сказать об упомянутых конфликтах”, — сказал он.

Что было ранее

Отметим, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственной надежной гарантией безопасности в Европе для Украины является вступление в НАТО.

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