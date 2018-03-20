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Глава МВФ виступає проти прийняття виняткових заходів у сфері торгівлі

Глава МВФ виступає проти прийняття виняткових заходів у сфері торгівлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард виступила проти прийняття країнами “виняткових заходів” у сфері торгівлі. Про це йдеться в поширеній МВФ заяві голови організації на зустрічі міністрів фінансів і глав центробанків країн G20, яка завершилася 20 березня в Буенос-Айресі, передає УНН.

“Ми не повинні піддаватися спокусі орієнтуватися на внутрішні проблеми, але замість цього співпрацювати з метою скоротити торгові бар’єри і вирішити торгові суперечки, не звертаючись до виключних заходів”, — сказала вона.

За словами Лагард, “зараз настав слушний момент для проведення реформ, щоб зробити економічне зростання більш стійким, стабільним, збалансованим і всеосяжним”.

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Нагадаємо, 8 березня 45-й президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію. При цьому американський лідер не виключив, що ряд країн буде звільнений від виплат митних зборів — серед них Канада, Мексика і Австралія. Так, мита, які вступлять у силу через 15 днів, з самого початку не будуть застосовуватися по відношенню до Канади і Мексики у зв’язку з тим, що Вашингтон має намір оцінити прогрес у переговорах щодо перегляду Угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). “Президент визнає, що Канада і Мексика представляють особливий випадок”, — пояснили в Білому домі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп збирається ввести мита на товари з Китаю на суму 60 млрд доларів США

Рішення США про мита на сталь та алюміній жорстко критикують в ЄС та Китаї та пообіцяли вдатися до контрзаходів. Зокрема єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом заявила, що якщо мита будуть дійсно запроваджені, ЄС звернеться до Світової організації торгівлі й шукатиме підтримки з боку інших великих виробників сталі — Канади, Бразилії, Японії та Китаю.

Також ЄС може запровадити спецмита на сталь та алюміній, а також мотоцикли, бурбон, джинси, арахісове масло, апельсиновий сік та інші товари зі США. Проте США та ЄС мають намір продовжувати переговори задля розв’язання торговельної суперечки.

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