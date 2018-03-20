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Глава МВФ выступает против принятия исключительных мер в сфере торговли

Глава МВФ выступает против принятия исключительных мер в сфере торговли

Киев  •  УНН

 • 13172 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард выступила против принятия странами “исключительных мер” в сфере торговли. Об этом говорится в распространенном МВФ заявлении главы организации на встрече министров финансов и глав центробанков стран G20, которая завершилась 20 марта в Буэнос-Айресе, передает УНН.

“Мы не должны поддаваться искушению ориентироваться на внутренние проблемы, но вместо этого сотрудничать с целью сократить торговые барьеры и решить торговые споры, не обращаясь к исключительным мерам”, — сказала она.

По словам Лагард, “сейчас наступил подходящий момент для проведения реформ, чтобы сделать экономический рост более устойчивым, стабильным, сбалансированным и всеобъемлющим”.

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Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом американский лидер не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин — среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, с самого начала не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). “Президент признает, что Канада и Мексика представляют особый случай”, — пояснили в Белом доме.

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Решение США о пошлинах на сталь и алюминий жестко критикуют в ЕС и Китае и пообещали начать контрмер. В частности еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что если пошлины будут действительно введены, ЕС обратится во Всемирную торговую организацию и искать поддержки со стороны других крупных производителей стали — Канады, Бразилии, Японии и Китая.

Также ЕС может ввести спецпошлины на сталь и алюминий, а также мотоциклы, бурбон, джинсы, арахисовое масло, апельсиновый сок и другие товары из США. Однако США и ЕС намерены продолжать переговоры для решения торгового спора.

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