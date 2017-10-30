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Глава "Київміськбуду" Кушнір прокоментував інформацію про свою закордонну нерухомість і відмивання грошей

Київ • УНН

 • 9860 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Глава правління - президент "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір прокоментував інформацію різного роду про наявність у нього нерухомості за кордоном і відмиванні грошей. Про це УНН повідомляє з посиланням на інтерв'ю Кушніра, опубліковане на сайті холдингу.

Коментуючи інформацію про наявність у нього будинку в американському Сан-Дієго, вартістю понад 10 мільйонів доларів, Кушнір звернув увагу на дивний збіг появи такої інформації.

"..."покупка" будинку за 11 мільйонів (говорили і про десять, і про дванадцять) дивним чином збіглася з початком судового розгляду між "Київміськбудом" і компанією "Київоргбуд". І ще, "центр розслідувань", "який проводив" це розслідування, абсолютно випадково розташований на одному з поверхів, що належать "Київоргбуд". На жаль, питання про мій будинок у 800 квадратів за 11 мільйонів відпадає, хоча, якби це було насправді, я був би дуже радий", - сказав Кушнір.

Глава холдингової компанії додав, що це вже не перший раз, коли така інформація з'являється.

Також Кушнір відповів на питання про появу, нібито переговорів бойовиків, про те що через "Київміськбуд" і "Крісталбанк" йде відмивання грошей (нагадаємо, на фейковому Youtube-каналі СБУ з'явився аудіозапис розмови бойовиків про відмивання грошей. Пізніше запис зник, а Служба безпеки Україна повідомила про те, що канал на якому він бул розміщений не має до них ніякого відношення і є фейковим).

Кушнір зазначив, що ситуація є абсурдною.

"Останнім часом навколо мого імені стала з'являтися купа фейкових і дискредитуючих матеріалів. Вони вкидаються і потім штучно розганяються в медійному просторі. Хто знайомий з PR, а особливо з технологіями чорного піару, бачать в цій ситуації класичний метод "гнилого оселедця". Обрано абсурдне, але максимально брудне звинувачення в сепаратизмі. Розрахунок на те, що на це зреагує велика кількість людей, оскільки сьогодні наша країна воює проти агресора і логічно, що звинувачення в сепаратизмі викличе обурення більшості українців. По суті, безпрограшний варіант. Мета ж не в тому, щоб довести, а в тому, щоб викликати широке публічне обговорення і засудження", - прокоментував Кушнір.

До абсурдних звинуваченень відніс Кушнір і нібито відмивання грошей спільно з народним депутатом БПП Романом Романюком.

У той же час Кушнір зазначив, що не приховує своєї дружби з цією людиною, яка крім політичної діяльності займається благодійністю, а раніше Романюк проявив себе як висококласний юрист, визволяючи затриманих "майданівців" із СІЗО.

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