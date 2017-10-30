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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21358 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 82551 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142071 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111495 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113228 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110404 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Глава "Киевгорстроя" Кушнир прокомментировал информацию о своей заграничной недвижимости и отмывании денег

Глава "Киевгорстроя" Кушнир прокомментировал информацию о своей заграничной недвижимости и отмывании денег

Киев  •  УНН

 • 9857 просмотра

КИЕВ. 30 жовтня. УНН. Глава правления — президент “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир прокомментировал информацию разного рода о наличии у него недвижимости заграницей и отмывании денег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на интервью Кушнира, опубликованному на сайте холдинга.

Комментируя информацию о наличии у него дома в американском Сан-Диего, стоимостью более 10 миллионов долларов, Кушнир обратил внимание на странное совпадение появления такой информации.

“... "покупка" дома за 11 миллионов (говорили и о десяти, и о двенадцати) странным образом совпала с началом судебного разбирательства между „Киевгорстроем“ и компанией „Киеворгбуд“. И еще, „центр расследований“, „проводивший“ это расследование, совершенно случайно расположен на одном из этажей, принадлежащих „Киеворгбуду“. Увы, вопрос о моем доме в 800 квадратов за 11 миллионов отпадает, хотя, если бы это было на самом деле, я был бы очень рад”, — сказал Кушнир.

Глава холдинговой компании добавил, что это уже не первый раз, когда такая информация появляется.

Также Кушнир ответил на вопрос о появлении, якобы переговоров боевиков, о том что через “Киевгорстрой” и “Кристалбанк” идет отмывание денег (напомним, на фейковом Youtube-канала СБУ появилась аудиозапись разговора боевиков об отмывании денег. Позднее запись исчезла, а Служба безопасности Украины сообщила о том, что канал на котором она была размещена не имеет к ним никакого отношения и является фейковым).

Кушнир отметил, что ситуация является абсурдной.

“В последнее время вокруг моего имени стала появляться куча фейковых и дискредитирующих материалов. Они вбрасываются и затем искусственно разгоняются в медийном пространстве. Кто знаком с PR, а особенно с технологиями черного пиара, видят в этой ситуации классический метод „гнилой селедки“. Выбрано абсурдное, но максимально грязное обвинение в сепаратизме. Расчет на то, что на это среагирует большое количество людей, поскольку сегодня наша страна воюет против агрессора и логично, что обвинение в сепаратизме вызовет негодование большинства украинцев. По сути, беспроигрышный вариант. Цель ведь не в том, чтобы доказать, а в том, чтобы вызвать широкое публичное обсуждение и осуждение”, — прокомментировал Кушнир.

К абсурдным обвинениям отнес Кушнир и якобы отмывании денег совместно с народным депутатом БПП Романом Романюком.

В тоже время Кушнир отметил, что не скрывает своей дружбы с этим человеком, который помимо политической деятельности занимается благотворительностью, а ранее проявил себя как высококлассный юрист вызволявший задержанных “майдановцев” из СИЗО.

Украинские Национальные Новости

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