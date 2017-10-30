Глава "Киевгорстроя" Кушнир прокомментировал информацию о своей заграничной недвижимости и отмывании денег

Комментируя информацию о наличии у него дома в американском Сан-Диего, стоимостью более 10 миллионов долларов, Кушнир обратил внимание на странное совпадение появления такой информации.

“... "покупка" дома за 11 миллионов (говорили и о десяти, и о двенадцати) странным образом совпала с началом судебного разбирательства между „Киевгорстроем“ и компанией „Киеворгбуд“. И еще, „центр расследований“, „проводивший“ это расследование, совершенно случайно расположен на одном из этажей, принадлежащих „Киеворгбуду“. Увы, вопрос о моем доме в 800 квадратов за 11 миллионов отпадает, хотя, если бы это было на самом деле, я был бы очень рад”, — сказал Кушнир.

Глава холдинговой компании добавил, что это уже не первый раз, когда такая информация появляется.

Также Кушнир ответил на вопрос о появлении, якобы переговоров боевиков, о том что через “Киевгорстрой” и “Кристалбанк” идет отмывание денег (напомним, на фейковом Youtube-канала СБУ появилась аудиозапись разговора боевиков об отмывании денег. Позднее запись исчезла, а Служба безопасности Украины сообщила о том, что канал на котором она была размещена не имеет к ним никакого отношения и является фейковым).

Кушнир отметил, что ситуация является абсурдной.

“В последнее время вокруг моего имени стала появляться куча фейковых и дискредитирующих материалов. Они вбрасываются и затем искусственно разгоняются в медийном пространстве. Кто знаком с PR, а особенно с технологиями черного пиара, видят в этой ситуации классический метод „гнилой селедки“. Выбрано абсурдное, но максимально грязное обвинение в сепаратизме. Расчет на то, что на это среагирует большое количество людей, поскольку сегодня наша страна воюет против агрессора и логично, что обвинение в сепаратизме вызовет негодование большинства украинцев. По сути, беспроигрышный вариант. Цель ведь не в том, чтобы доказать, а в том, чтобы вызвать широкое публичное обсуждение и осуждение”, — прокомментировал Кушнир.

К абсурдным обвинениям отнес Кушнир и якобы отмывании денег совместно с народным депутатом БПП Романом Романюком.

В тоже время Кушнир отметил, что не скрывает своей дружбы с этим человеком, который помимо политической деятельности занимается благотворительностью, а ранее проявил себя как высококлассный юрист вызволявший задержанных “майдановцев” из СИЗО.