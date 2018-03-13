Глава "Газпрому" назвав умову стабільного транзиту газу в ЄС через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Ризиків для транзиту газу в Європу в період розірвання контрактів “Газпрому” і “Нафтогазу” не буде, якщо Україна не буде незаконно відбирати газ. Про це повідомив глава “Газпрому” Олексій Міллер на зустрічі з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим, передає УНН з посиланням на “РИА Новости”.
“Ризиків для транзиту російського газу в Європу на тлі суперечки „Газпрому“ з „Нафтогазом“ не буде за відсутності несанкціонованого відбору з боку НАК” Нафтогаз України“, — сказав він.
Нагадаємо, уряд Росії буде “всіляко” підтримувати “Газпром” у зв’язку з наміром України заарештувати активи компанії.