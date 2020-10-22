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Глава ДПС Любченко "малює" показники ефективності ПДВ - ЗМІ

Глава ДПС Любченко "малює" показники ефективності ПДВ - ЗМІ

Київ • УНН

 • 5935 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Щоб прикрити свої схеми за відшкодуванням фіктивного ПДВ, Державна податкова служба на чолі з Олексієм Любченко і його замом Олейниковим, щосили просувають в маси казку про ефективне податок. Розгорнули в медіа кампанію про "податкової ефективності" ПДВ, і активно піаряться на ній. У своїх матеріалах податківці запевняють, що нова ефективність є результатом їхньої бурхливої діяльності і боротьби з податковим шахрайством в сфері податку на додану вартість, передає УНН з посиланням на dubinsky.pro.

Втім, це все обман. Як показує аналіз інформації, що публікується інформації, ні про яку боротьбу з податковим шахрайством у сфері ПДВ в Україні і мови бути не може. Боротьби немає і не передбачається.

Іван Крулько (глава тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування оприлюднених в ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини держбюджету) неодноразово заявляв про те, що за два останніх місяці скручування з ПДВ досягли рекордних значень - 4,5 і 4,7 млрд. гривень.

Щоб роз'яснити, що ж піарять податківці, експертна група перевірила справжню податкову ефективність по ПДВ. Всі оцінювалося коректно - методику підрахунку брали тугіше, що і Державна податкова служба України: співвідношення нарахованих сум ПДВ (рядок 18б декларації) до обсягу реалізації (рядок 1а декларації)).

Результати аналізу вразили всіх.

Очевидно, що до травня 2020 року ДПС робила коректний розрахунок, але вже з червня Любченко зі своєю свитою стали впроваджувати нові схеми по ПДВ. Його підопічні Рубан з куратором ПДВ-скруток Калениченко почали маніпулювати показниками, які з кожним місяцем, тільки збільшувалися. Повним ходом йде обман платників податків.

Виникає резонне питання: як Любченко вдається всіх майстерно обманювати?

Відповідь виявилася простою: відбувається маніпуляція з обсягом реалізації продукції. За останні 3 місяці Податкова почала брати обсяг реалізації за станом на граничний термін подання декларації.

Всі інші декларації, за той же звітний період, які подаються пізніше, розрахунки коригувань (до розрахунку податкової ефективності) - не беруться. Відповідно - відбувається штучне відсікання декларацій з великим об'ємом і з низькими нарахуваннями (або взагалі без нарахувань) ПДВ (так звані транзитери).

Наприклад, у підприємств з величезними оборотами, але з маленькими нарахуваннями ПДВ (транзитери), податкова просить "помилитися" на три нуля в ліво, і замість обороту в 1 млрд - виходить оборот в 1 млн.

Інший спосіб: Податкова змушує окремі підприємства (з величезними оборотами і мінімальними нарахуваннями ПДВ) подати податкову декларацію після граничного рядок подання декларації, або привласнюють декларації статус "До відома".

Таким чином за три місяці керівництво Податкової служби обдурило суспільство на 3,6 млрд грн.

Всі ці факти повинні перевірятися і розслідуватися, потрібно створювати робочу групу з представників профільних комітетів Верховної Ради. Щоб не дозволити Любченко і його поплічникам і далі обманювати депутатів і суспільство в цілому. Прикриваючи тим самим свою адміністративну неефективність і зловживання.

Також окрему увагу заслуговує історія з активним поширенням коронавируса в приміщеннях Державної податкової служби: хворий персонал продовжує контактувати з іншими працівниками, і інфекція поширюється все активніше. Проблеми не усуваються, а лише поглиблюються з кожним днем.

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