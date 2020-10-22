Глава ДПС Любченко "малює" показники ефективності ПДВ - ЗМІ

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Щоб прикрити свої схеми за відшкодуванням фіктивного ПДВ, Державна податкова служба на чолі з Олексієм Любченко і його замом Олейниковим, щосили просувають в маси казку про ефективне податок. Розгорнули в медіа кампанію про "податкової ефективності" ПДВ, і активно піаряться на ній. У своїх матеріалах податківці запевняють, що нова ефективність є результатом їхньої бурхливої діяльності і боротьби з податковим шахрайством в сфері податку на додану вартість, передає УНН з посиланням на dubinsky.pro.