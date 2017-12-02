Глава британської розвідки назвав Росію головною загрозою міжнародній безпеці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Генеральний директор Секретної розвідувальної служби Великобританії (MI-6) Алекс Юнгер назвав Росію головною загрозою для міжнародної безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.
Упродовж двох останніх десятиліть РФ кидає виклик системі світової безпеки, що склалася після 1991 року, відверто втручаючись у справи своїх сусідів.
Таку заяву зробив шеф британської Секретної розвідувальної служби Алекс Юнгер, засуджуючі “почуття безкарності” Кремля.
“Після нетривалого періоду на початку 1990-х років, коли Росія „приймала правила гри“, погоджуючись із нормами світового порядку після закінчення холодної війни, вона почала „фальсифікувати правила“, прикидаючись, що дотримується міжнародних угод, при цьому відверто їх порушуючи”, — пише видання.
Юнгер закликав союзників Великобританії прикласти більше зусиль для протистояння гібридній війні, яку Росія веде проти Європи.
Нагадаємо, Національний центр кібербезпеки (NCSC) при Центрі урядового зв’язку Великобританії направив до усіх урядових установ припис не використовувати російського антивірусного програмного забезпечення в системах, пов’язаних з національною безпекою.