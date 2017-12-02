Глава британской разведки назвал Россию главной угрозой международной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Генеральный директор Секретной разведывательной службы Великобритании (MI-6) Алекс Юнгер назвал Россию главной угрозой для международной безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.
В течение двух последних десятилетий РФ бросает вызов системе мировой безопасности, сложившейся после 1991 года, откровенно вмешиваясь в дела своих соседей.
Такое заявление сделал шеф британской Секретной разведывательной службы Алекс Юнгер, осудив “чувство безнаказанности” Кремля.
“После непродолжительного периода в начале 1990-х годов, когда Россия „принимала правила игры“, соглашаясь с нормами мирового порядка после окончания холодной войны, она начала „фальсифицировать правила“, притворяясь, что придерживается международных соглашений, при этом откровенно их нарушение”, — пишет издание.
Юнгер призвал союзников Великобритании приложить больше усилий для противостояния гибридной войне, которую Россия ведет против Европы.
Напомним, Национальный центр кибербезопасности (NCSC) при Центре правительственной связи Великобритании направил всем правительственным учрежденям предписание не использовать российского антивирусного программного обеспечения в системах, связанных с национальной безопасностью.