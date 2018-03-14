Гізер Нойєрт підвищена до в. о. заступника держсекретаря з питань дипломатії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп відправив у відставку заступника звільненого раніше держсекретаря США Рекса Тіллерсона з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Стіва Голдстайна та тимчасово призначив на його місце Гізер Нойєрт. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Білого дому.

“Президент Дональд Трамп оголошує про доповнення до змін в його адміністрації. Наступна особа буде виконувати обов’язки заступника Державного секретаря з питань публічної дипломатії — Гізер Нойєрт з Нью-Йорка”, — вказано у повідомленні.

За інформацією американських ЗМІ, Голдстайн був звільнений після того, як назвав відставку Тіллерсона невиправданою і засудив це рішення Трампа.

Як повідомляв УНН, у прощальній промові Тіллерсон попередив про “насторожуючу поведінку” РФ.

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