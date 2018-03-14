Хизер Нойерт повышена до в. о. заместителя госсекретаря по вопросам дипломатии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку заместителя уволенного ранее госсекретаря США Рекса Тиллерсона по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Стива Голдстайна и временно назначил на его место Хизер Нойерт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.
“Президент Дональд Трамп объявляет о дополнении к изменениям в его администрации. Следующий человек будет выполнять обязанности заместителя Государственного секретаря по вопросам публичной дипломатии — Хизер Нойерт из Нью-Йорка”, — указано в сообщении.
По информации американских СМИ, Голдстайн был уволен после того, как назвал отставку Тиллерсона неоправданной и осудил это решение Трампа.
Как сообщал УНН, в прощальной речи Тиллерсон предупредил о “настораживающую поведение” РФ.