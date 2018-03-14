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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 31232 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 46361 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50720 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100294 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90039 просмотра

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Хизер Нойерт повышена до в. о. заместителя госсекретаря по вопросам дипломатии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку заместителя уволенного ранее госсекретаря США Рекса Тиллерсона по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Стива Голдстайна и временно назначил на его место Хизер Нойерт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.

“Президент Дональд Трамп объявляет о дополнении к изменениям в его администрации. Следующий человек будет выполнять обязанности заместителя Государственного секретаря по вопросам публичной дипломатии — Хизер Нойерт из Нью-Йорка”, — указано в сообщении.

По информации американских СМИ, Голдстайн был уволен после того, как назвал отставку Тиллерсона неоправданной и осудил это решение Трампа.

Как сообщал УНН, в прощальной речи Тиллерсон предупредил о “настораживающую поведение” РФ.

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