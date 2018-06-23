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Гірше за Росію: Клімкін прокоментував рішення Генасамблеї ООН щодо Придністров'я

Київ • УНН

 • 43071 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Придністров'я має стати повноцінною частиною Молдови. Таку позицію висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Трускавці, передає УНН.

“Ми послідовно працюємо над тим, щоб російських військ не було в Придністров’ї. Всім прекрасно зрозуміло, що там вони створили певну зону, яка є навіть гіршою ніж Росія. Якась така суміш з Радянським Союзом щодо ментальності, щодо того, що там відбувається. І не забувайте. Памятаєте Закарпаття? Ці начебто підпали? Це хто організував? Люди з Придністров’я. А хто керує Придністров’ям? Придністров’ям керує ФСБ”, — наголосив міністр.

Саме тому, за його словами, важливо те, що роблять держави ООН щодо контролю.

“Разом з молдовською стороною ми будемо послідовно працювати, щоб реально все було прозоро і всім зрозуміло. І тому послідовна лінія — все, що ми робимо в форматі "5+2", в рамках ООН — Придністров’я має стати повноцінною частиною Молдови. І в політичному, і в економічному, і в ментальному сенсі все це абсолютно зрозуміло”, — заявив Клімкін.

Нагадаємо, 22 червня Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, згідно з якою Росія зобов’язана вивести війська з Придністров’я. Дане рішення підтримали 64 країни, включаючи Україну.

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