Гетманцев розповів, як просувається розв'язання проблеми подвійного оподаткування українців за кордоном

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"Працюємо з OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку – ред.), є вже певні у нас напрацювання. Мова йде про імплементацію звернень європейської угоди, яка би автоматично внесла зміни у відповідні документи щодо статусу резидентів. Думаю, що механізм за тиждень-два буде, і ми розпочнемо переговори з Єврокомісією і досить швидко це владнаємо", – розповів Гетманцев.

Контекст

Українці, які довгостроково перебувають у країнах, куди виїхали після вторгнення росії, отримуючи певний дохід, стають податковими резидентами цієї країни. Податки у країні перебування мають сплачувати ті українці, які працюють як наймані працівники, мають бізнес або продають власне майно.

Набуття статусу податкового резидента відбувається не одразу – терміни набуття цього статусу визначаються в країнах по різному у відповідності до національного законодавства. Проблема полягає в тому, що для припинення статусу податкового резидента в Україні громадянину недостатньо просто тривалий термін перебувати за її межами – йому слід оформити виїзд на постійне місце проживання до іншої країни.