Гетманцев рассказал, как продвигается решение проблемы двойного налогообложения украинцев за границей

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"Работаем с OECD (Организация экономического сотрудничества и развития – ред.), у нас уже есть определенные подвижки. Речь идет об имплементации обращений европейского соглашения, которая автоматически вносила бы изменения в соответствующие документы о статусе резидентов. Я думаю, что через неделю-две механизм будет готов, и мы начнем переговоры с Еврокомиссией и достаточно быстро разберемся", – сказал Гетманцев.

Контекст

Украинцы, которые долгосрочно находятся в странах, куда выехали после вторжения россии, получая определенный доход, становятся налоговыми резидентами этой страны. Налоги в стране пребывания должны платить украинцы, которые работают как наемные работники, имеют бизнес или продают собственное имущество.

Приобретение статуса налогового резидента происходит не сразу – сроки обретения этого статуса определяются в странах по разному в соответствии с национальным законодательством. Проблема заключается в том, что для прекращения статуса налогового резидента в Украине гражданину недостаточно просто длительный срок находиться за ее пределами – ему следует оформить выезд на постоянное место жительство в другую страну.